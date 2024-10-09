Муцениеце пришлось попрощаться и с дочерью: теперь дети живут с Прилучным

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; Instagram*/zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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Бывшие супруги уже продолжительное время выясняют отношения в судах из-за алиментов и дележки наследников.

Актриса Агата Муцениеце отдала дочь бывшему супругу актеру Павлу Прилучному. Об этом стало известно из видео, опубликованного в личном блоге новой супруги артиста Зепюр Брутян.

Между бывшими супругами с момента развода не утихают скандалы. В последнее время они постоянно судятся из-за алиментов на детей и опеку над ними. Еще недавно Муцениеце заявляла, что будет идти до конца и добьется желаемого, а теперь жалеет о том, что вообще все это начала.

Артистка очень переживает, что экс-супруг и его новая жена настраивают детей против нее. Долгое время она старалась держать ребят возле себя, но была вынуждена на некоторое время уехать и отвезти к Павлу и Зепюр младшую дочь Мию.

«Мне все кричат в один голос не отдавать Мию на остаток каникул, потому что, конечно, же есть риски (я отказываюсь в них верить). Конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я человек!» — рассказывала артистка в своем блоге.

Брутян же всеми силами старается показать подписчикам, что девочке у них хорошо. Она опубликовала видеозапись, где Мия играет с младшим братом Микаэлем, сыном Зепюр и Павла. В это время Тимофей на заднем плане готовится к обеду.

Мия очень тепло принимает недавно родившегося члена семьи. На кадрах видно, как она старается развеселить малыша и заставить его смеяться. И у нее это отлично получается — Микаэль во всю гогочет. Очевидно, что мачеху и ее ребенка Мия любит.

Переживания Муцениеце не случайны. Летом текущего года Тимофей решил жить с папой и его новой семьей. А спустя непродолжительное время после переезда и вовсе перестал общаться с матерью. Актриса считает, что всему виной негативный настрой бывшего к ней, который подхватил ребенок.

«Тимофей не был дома с августа, и то всего один день, Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается: он сам просит оставить его в покое, я конечно, не думаю, что его сердечко самостоятельно живет в такой позиции!» — говорила Муцениеце на своей странице в соцсети.

Именно поэтому она так обеспокоена тем, что после своей поездки и того, как Миа поживет у бывшего, она также может потерять с ней связь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Муцениеце жалеет о судах с Прилучным.