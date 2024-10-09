«Болталась на ремнях»: в Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Пассажиры транспортного средства рассказали о случившемся.

В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами. Группа направлялась в аэропорт Даламана, но в какой-то момент водитель не справился с управлением — машина опрокинулась. Пассажиров осмотрели местные врачи, однако диагностировали лишь легкие ушибы.

После возвращения домой состояние людей стало ухудшаться. Несколько человек сейчас находятся в больницах Петербурга. Почему турецкие медики не заподозрили ничего серьезного и разрешили им многочасовой перелет? Все детали этой истории — у корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

Примерно 3:30 утра. Автобус с туристами ехал в аэропорт города Даламан. В салоне находились 14 туристов, гид и водитель. Отпуск едва не закончился для россиян трагедией.

«Я проснулась от криков, скрежета, рядом со мной уже никого не было. Все сыпались вниз, одна я болталась на ремнях», — рассказывает пассажир автобуса Елена Буланенкова.

Как рассказывают очевидцы, автобус перевернулся не один раз. Что стало причиной аварии на совершенно пустой ночной трассе — сейчас выясняют турецкие правоохранители.

Много вопросов к водителю. По словам пострадавших, он ехал очень быстро и мог просто не справиться с управлением. Несмотря на раннее утро, в салоне на тот момент мало кто спал.

«Водитель вел (автобус. — Прим. ред.) как придурочный. За рулем курил, запах такой был. Говорят, с этим водителем был случай, что он как неадекватный посреди дороги останавливался, с кем-то скандалил, несся как сумасшедший», — рассказывает пассажир автобуса Павел Большаков.

На месте ДТП пострадавших осмотрели медики. Тех, кто был в тяжелом состоянии, отправили в турецкую больницу. Дальше события происходили с такой скоростью, что многие едва успели запомнить детали.

«Меня отвезли в больницу, так как у меня было рассечение и кровь не останавливалась. Зашили на месте, сделали томографию и отпустили в полицейский участок», — рассказывает пассажир автобуса Анна Тарасова.

«Я с супругой и еще двое пострадавших остались, нам выделили отель, в течение суток мы разбирались с билетами», — рассказывает супруг женщины.

Россияне были в шоковом состоянии, многие от госпитализации отказались и, несмотря на травмы, все равно решили поскорее лететь домой. Турецкая сторона взяла с них расписку, что претензий к произошедшему и услугам врачей они не имеют. Среди тех, кто решил лететь, оказался и муж Елены Буланенковой. Теперь он лежит в реанимации в Петербурге.

«Он посчитал, что у него ушиб, отказался от госпитализации. Сказал: „Я полечу домой в свою больницу“. Я отвезла в (больницу. — Прим. ред.) на такси. Там обнаружили перелом ребер», — рассказывает женщина.

Туристов так торопили отправляться домой, что многим даже не вернули багаж — он остался в Турции. Пострадавшим в ДТП еще предстоит решить вопрос компенсаций со страховыми компаниями, но, возможно, не только с ними. Потому что, вернувшись домой, помощь понадобилась сразу нескольким россиянам.