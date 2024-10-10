«Я отдал свой личный дневник»: как проходили съемки фильма «Руки Вверх!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Изначально Сергей Жуков планировал написать автобиографию, в которой раскрыл бы историю группы «Руки Вверх!», однако из-за большого количества архивных материалов, было принято решение снять фильм.

По мотивам одной из самых культовых групп в России сняли фильм «Руки Вверх!». Инициатором этой идеи выступил Сергей Жуков, а режиссером стал Аскар Узабаев. Как проходили съемки фильма и в чем секрет успеха группы, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на премьере кинокартины.

«Сначала у них была задумка сделать книгу, историю группы. Когда они в этом во всем начали копаться и накопали кучу материала, тут появилась совсем другая мысль — снять кино. И они начали думать как это воплотить в реальность», — рассказал режиссер.

Сам Узабаев признался, что испытал счастье от осознания, что будет снимать фильм о группе, с которой связано много воспоминаний. Перед началом съемочного процесса они с Жуковым договорились, что режиссер — главный, но советоваться придется, ведь никто лучше самого солиста не знает, что было на самом деле. Однако основной сложностью был грим, ведь воссоздать певца было нелегко.

«Сложность с гримом, с уплотнением Сергея, потому что по фильму он у нас становится полновастеньким. И этот сложный грим занимал большое количество времени и нервов. И нам постоянно приходилось его переделывать, а это же все съемочный процесс, у нас есть всего лишь 12 часов, из них семь часов мы делаем грим, и всего лишь три-четыре часа снимаем», — делится воспоминаниями Узабаев.

Что касается самого Жукова, то фильм изначально создавался с целью показать, в какие моменты группа терпела неудачи и как важно вопреки всем трудностям и обстоятельствам оставаться верным себе и своей мечте.

«Именно об этом кино. Потому что в жизни каждого человека есть моменты, когда руки опускаются и они у тебя были всю жизнь руки верх, а тут у тебя ноги вниз. Поэтому в такие моменты есть несколько вещей, которые должны у любого человека быть: это его близкие, в первую очередь, которые должны быть рядом, и любовь зрителей», — отметил солист группы.

Солистов группы в молодости сыграли Илья Русь и Влад Прохоров. По словам актеров, образ Жукова в жизни полностью не совпал с тем, кого они себе представляли. Артист поддерживал съемочную группу и советовал работать с любовью.

«Знакомство с Сергеем Жуковым для меня шаг в личностном плане. Когда я увидел такого большого человека, такого мужчину, с которого я могу взять пример, просто что у меня есть коммуникация близкая и я могу взять крутые важные моменты, и в себе это тоже находить. Группа „Руки Вверх!“ для меня, как и для всех наших россиян — это феномен», — делится мнением Прохоров.

Оказалось, что к вопросу подбора актеров певец подошел основательно: сам присутствовал на кастингах и выбирал, в первую очередь, душой. Возможно, именно поэтому артист, играющий молодого Жукова, совершенно не похож на него внешне, но схож с ним внутренними качествами.

Чтобы воссоздать полную картину произошедшего когда-то, солисты группы «поделились» своими вещами со съемочной группой. Даже личный дневник, который вел автор песни «Крошка моя», был передан для использования. По словам самого артиста, ему было крайне важно передать всю атмосферу в мельчайших подробностях.

«Нас выручил Леша Потехин. Нас очень выручил Леха, потому что он позвонил и сказал: „А что вы мучаетесь? Ищите на всяких барахолках старые костюмы. У меня два мешка лежит“. <…> И вот все, в чем Илюша Русь играл Лешу Потехина, это все настоящие костюмы Леши тех самых времен», — рассказал Жуков.

По словам актеров, на съемочной площадке царила атмосфера любви и понимания. Однако, особое впечатление на актерский состав произвела массовка, которая в одной из сцен должна была петь композиции группы, но отказалось от предлагаемого текста песен, потому что и так знала все наизусть.

«Это же все такое народное. Я шел и вспоминал, я был в классе, наверное, 7-8-м. Вот эти песни про школьную любовь, какие-то переживания первые. И это все было так близко. И это все огромная, не побоюсь этого слова, история. То есть была история нашего времени, нашей страны того времени. „Руки ВВерх!“ — это неотъемлемая часть того времени», — подчеркнул стилист Омар Байрамов.

Более подробно о создании фильма "Руки ВВерх!" и других кинопроектов Сергея Жукова смотрите в интервью генерального директора Руки ВВерх Production, сценариста Вадима Бакунева в рамках спецпроекта сайта 5-tv.ru в Дзен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Потехин не хочется возвращаться в группу «Руки Вверх!».