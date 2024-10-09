Без улучшений: в каком состоянии находится актер Василий Ливанов

Попавший в реанимацию актер Василий Ливанов еще находится в тяжелом состоянии

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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Знаменитого кинорежиссера экстренно госпитализировали в больницу в конце сентября.

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова остается тяжелым. Актер находится в реанимации с 29 сентября. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечалось, что прославленного «русского Шерлока Холмса» госпитализировали в реанимационное отделение неврологии НИИ имени Склифосовского. У Ливанова наблюдается неврологический дефицит. При этом он находится в сознании — может ориентироваться в пространстве и самостоятельно дышит.

Советскому и российскому зрителю знаменитый актер хорошо запомнился в образе детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Вместе с тем Ливанов сыграл роли и в десятках других картин, он также озвучивал персонажей из популярных советских мультфильмов.

Василия Борисовича экстренно госпитализировали в больницу в конце сентября — печальную новость подтвердила его супруга Елена Ливанова.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии Василия Ливанова сразу после проведенной ему операции.