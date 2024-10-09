Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область

Фото: 5-tv.ru

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Это не первый случай проникновения в РФ зарубежных корреспондентов.

Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно проник в Курскую область. Журналиста сопровождали украинские боевики. Об этом стало известно из опубликованного на сайте зарубежного издания материала.

Иностранный журналист незаконно пересек российскую границу с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем Кремонези также побывал и в городе Суджа, зайдя в местную школу.

Кремонези является специальным корреспондентом Corriere della Sera, он работает в издании с 1989 года.

Представитель итальянской газеты не единственный, кто недавно незаконно проник в Курскую область. Так, журналист американского издания Foreign Policy Оз Катерджи приехал в Суджу с группой людей. Последние доставляли туда беспилотники и внедорожники для украинских боевиков.

Атака на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 250 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 бронированная машина, 589 авто, 177 артиллерийских оружий, 33 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России возбудили уголовные дела против журналистов из Швейцарии и Франции за съемки в Курской области.