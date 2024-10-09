Список пополнился: итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область
Итальянский журналист незаконно проник в Курскую область в сопровождении ВСУ
Фото: 5-tv.ru
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Это не первый случай проникновения в РФ зарубежных корреспондентов.
Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно проник в Курскую область. Журналиста сопровождали украинские боевики. Об этом стало известно из опубликованного на сайте зарубежного издания материала.
Иностранный журналист незаконно пересек российскую границу с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем Кремонези также побывал и в городе Суджа, зайдя в местную школу.
Кремонези является специальным корреспондентом Corriere della Sera, он работает в издании с 1989 года.
Представитель итальянской газеты не единственный, кто недавно незаконно проник в Курскую область. Так, журналист американского издания Foreign Policy Оз Катерджи приехал в Суджу с группой людей. Последние доставляли туда беспилотники и внедорожники для украинских боевиков.
Атака на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 250 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 бронированная машина, 589 авто, 177 артиллерийских оружий, 33 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России возбудили уголовные дела против журналистов из Швейцарии и Франции за съемки в Курской области.