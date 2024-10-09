Разрушительный «Милтон»: на США движется сильнейший ураган в истории

Фото, видео: www.globallookpress.com/NOAA; 5-tv.ru

По прогнозам метеорологов, стихия обрушится на Флориду. Люди в спешке пытаются покинуть свои дома. Однако дороги уже парализованы пробками, авиабилеты распроданы, а на АЗС кончился бензин.

Возможно самый разрушительный в истории США ураган со скоростью более 80 метров в секунду надвигается сейчас на южные штаты. Свои дома уже покинули более пяти с половиной миллионов жителей Флориды. Сотни тысяч американцев в панике пытаются выехать из городов на побережье, но все билеты на самолеты давно распроданы, а дороги парализовали пробки.

Призывая людей срочно эвакуироваться из опасной зоны, представитель Гидрометцентра даже расплакался в прямом эфире. Чего можно ожидать от урагана «Милтон» — узнал корреспондент «Известий» Глеб Переверзев.

Этот ураган может стать самым разрушительным в истории. Его отлично видно и из космоса, и с борта самолета метеоразведки. Все, что остается делать, — спасаться бегством.

Надвигающийся на Штаты ураган «Милтон» уже не укладывается ни в какие пятибалльные метеошаблоны. Ученые хотят присвоить ему несуществующую шестую категорию, чтобы обозначать рекордные шторма со скоростью ветра свыше 80 метров в секунду. Максимальной пятой категории «Милтон» достиг еще накануне в Мексиканском заливе.

Что может случиться при шестибалльной отметке с помощью графики показал один из американских телеканалов.

«Самое страшное, что в некоторых районах могут наблюдаться скачки, а это приведет к увеличению уровня воды до девяти футов», — сказала ведущая в эфире местного телеканала.

Говоря о «Милтоне», нервы сдают даже у профессиональных метеорологов.

«У нас заканчиваются прилагательные. Беспрецедентный, катастрофический, исторический, рекордный — эти слова все больше и больше описывают то, что мы видим в связи с ураганом», — завила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

Власти призывают население немедленно покинуть штат. Боле пяти с половиной миллионам человек удалось это сделать, но теперь не работает местный аэропорт, запрещено и движение судов. Единственный способ выбраться из зоны риска — личный автомобиль, но бензин на заправках постоянно заканчивается. Полторы тысячи АЗС — без топлива.

«Нет бензина. Они просто обмотали заправочные колонки. Он закончился везде», — говорит опубликовавший видео с заправки мужчина.

«Это Тампа, Флорида прямо сейчас. Посмотрите на все эти машины, им всем нужен бензин», — отметила местная жительница.

Топливо стараются регулярно подвозить, но на всех бензина все равно не хватает. Автомобилистов столько, что пробки на выезд растягиваются на десятки километров. Все гостиницы подальше от побережья заняты. Некоторые местные жители сдаются и решают переждать ураган дома.

«Вы посмотрите на межштатную автомагистраль. У нас есть бензин, еда, два генератора, переносные кондиционеры, чтобы таскать их из комнаты в комнату. Так что, я думаю, мы справимся», — сказал житель Флориды Томми Холл.

В штате тем временем объявлено чрезвычайное положение. Джо Байден, чтобы проконтролировать подготовку к урагану, отказался от поездки в Германию, где собирались обсудить, в том числе, поддержку Украины. Однако, как подметили пользователи соцсетей, нынешний глава Белого дома поздно спохватился.

«Представляем вам маску Зеленского! Вы не ослышались. Джо и Камала направили Зеленскому триллионы долларов. С маской Зеленского и украинским флагом у вас тоже будет возможность получить деньги», — иронизируют в Сети.

И все это прежде всего ударит по рейтингам Камалы Харрис, которые снова рухнули после назначения пострадавшим от недавнего урагана «Хелен» компенсации всего в 700 долларов. На эти деньги людям не восстановить и половины того, что потеряли. На улицах до сих пор идет разбор завалов.

«Мне просто нужно было прихватить еще несколько ремней с храповым механизмом, чтобы привязать свою садовую мебель к дому. Знаете, не хочется, чтобы мои вещи летали по всему району, поэтому нужно привязать все», — рассказала жительница Флориды Лении Кабанеро-Харви.

Специальные барьеры, что уже спасли часть зданий от нагонной волны, снова в деле.

«Это стена от штормовых нагонов, что является главной проблемой здесь в Тампе. Если вода поднимется, это поможет защитить. Это называется водным забором», — рассказал метеоролог.

Ожидается, что ураган «Милтон» обрушится на западное побережье Флориды уже сегодня.