«Уже боимся»: жители российских регионов замерзают в собственных квартирах

В Чите на теплосетях произошла авария в первый день отопительного сезона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Ночью столбики термометров ползут к минусовой температуре. Люди не раздеваются даже дома, а спать ложатся в теплых кофтах и трико.

За халатность при подготовке к зиме сразу несколько российских чиновников ответят в суде. Уголовные дела за срыв отопительного сезона возбуждены в подмосковном Чехове, а также в Новосибирске. Там в одном из районов даже пришлось ввести режим повышенной готовности. Тысячи жителей до сегодняшнего дня не могли согреться в своих квартирах.

Тревожные сигналы от замерзающих горожан поступают сейчас из нескольких регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Причем холодными батареи остаются не только в жилых домах, но и в социальных объектах. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас расскажет подробности.

Горячая вода, которую жители Южно-Сахалинска очень ждут уже несколько дней, бурной рекой разливается по городским дорогам. Мощный порыв на сетях случился сразу после объявления отопительного сезона. Практически во всех районах города батареи ледяные.

«Вот, все холодно, коты замерзают. Люди тоже. Угловая квартира, сырость. СКК не подключили никакого коллектора, а ведут ремонтные работы. Поэтому отопления на этой неделе вообще можно не ждать», — рассказывает жительница Южно-Сахалинска.

Ночами столбики термометров здесь уже опускаются до нуля градусов, от людей поступают массовые жалобы, и такая ситуация сейчас во многих российских регионах. То, что даже после подачи тепла можно продолжить мерзнуть в собственных домах, недавно узнали жители одного из районов Читы. Людмила даже дома не снимает верхнюю одежду, включает обогреватели и газовые конфорки, чтобы хоть немного согреться.

«Вот только первый день запустили отопление — уже авария, что будет дальше? Я говорю: „о чем это говорит?“ Это говорит о том, что неподготовлена наша „кочегарка“ к отопительному сезону. И мы уже боимся», — рассказала жительница Читы Людмила Алымова.

В Омске тоже стартовал отопительный сезон, но из-за аварий на теплосетях жители нескольких сотен домов вынуждены мерзнуть.

«Честно, если посчитать, там, ну, 500, может даже больше будет. В администрации говорят одно, в тепловой компании другое», — пожаловалась жительница Омска Ксения Черпанова.

В региональном министерстве энергетики уверяют, что уже направили аварийные бригады по адресам, и сегодня в течение дня отопление дадут во все оставшиеся дома. Правда сами замерзающие жители этих бригад пока не видели.

Наступление заморозков в полной мере ощутили и жители Кургана. В пятницу синоптики обещают снег и минусовую температуру. Большая часть города сейчас без отопления.

«У меня 14 градусов в квартире. Я ложусь спать — трико, носки, кофта, сверху одеяло. Это вообще кошмар», — рассказала жительница Кургана Татьяна Вишнякова.

«Сейчас настолько холодно дома, мы выздороветь просто не успеваем», — отметила жительница Кургана Полина Копаляни.

В компании, которая в Кургане отвечает за подачу тепла, заявляют, что дома подключают по утвержденному графику. В первую очередь отапливать начали социальные объекты, дальше на очереди многоэтажки — в трети уже батареи теплые. Жителям остальных домов, видимо, придется потерпеть.

«Запуск тепла в жилые дома продлится в течение десяти дней. Это процесс достаточно трудоемкий, сеть теплоснабжения разветвленная, много объектов теплоснабжения. Персоналу практически вручную необходимо открыть около тысячи задвижек, соответственно стравить воздух, отрегулировать параметры», — объяснил директор структурного подразделения «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Евгений Филимонов.

С большой задержкой батареи все же начали нагреваться в домах микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ. Вместе с этим у людей затеплилась надежда, что скоро они наконец смогут принять не только холодный душ.

«Дети бегают, играют, могут прыгнуть и земля их засыпает», — поделилась местная жительница Валентина Плюто.

Ремонт теплотрассы коммунальщики начали еще в августе, чтобы добраться к трубам рабочие перекопали единственную дорогу, которая ведет в детский сад и школу. С тех пор трубы стоят брошенными.

«Из крана с горячей водой у нас бежит холодная вода, но платим мы за нее как за горячую. Никакого возмущения у людей не было, если бы здесь проводились неустанно работы. Мы видели, что работа ведется, но нет результата — это одна история, — но когда мы видим, что почти с начала августа вскрыта теплотрасса, а где-то и с июля месяца, и нет работников абсолютно», — рассказывает другая жительница Улан-Удэ.

В компании, которая ведет ремонт ответили, что работы планируют завершить по графику — до конца месяца. Однако жители слабо верят в столь оптимистичные прогнозы и уже готовятся жаловаться в надзорные службы.