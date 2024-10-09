«Отклонений не наблюдалось»: как жила семья из Тольятти, где зверски убили двух сестер

Фото: Telegram/СУ СК России по Самарской области/su_skr63

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В день трагедии взрослые находились в отделении полиции.

Родители двух девочек, жестоко убитых в Тольятти, на момент совершения преступления находились на допросе в правоохранительных органах. Об этой семье рассказал источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости.

Указывается, что в семье воспитывались пятеро детей. Родители официально не расписаны. Женщина является матерью всех пятерых детей: девочек 18, 13 и десяти лет от первого сожителя, а от второго, нынешнего, — двух и пяти. Совершеннолетняя дочь живет отдельно.

«Семья положительная. До этого никаких психических отклонения не наблюдалось (у 13-летней девочки, которая, по одной из версий, могла совершить убийство. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

В день трагедии родители оставили младшеньких девочек со старшей сестрой, которой 13 лет. Взрослые же отправились на допрос.

«Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали», — приводит агентство слова источника.

Жестокое убийство детей в Тольятти

Накануне, 8 октября, стало известно о зверском убийстве двоих детей в Тольятти Самарской области. Тела девочек двух и пяти лет нашли в квартире, где проживала семья, с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища.

По одной из версий, убийство детей совершила их 13-летняя сводная сестра. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, малолетнего», но обвинение пока не предъявлено. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра убитых в Тольятти детей откровенно призналась матери в содеянном.