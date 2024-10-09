Актер Андрей Ильин повредил ногу за несколько часов до спектакля

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

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Мужчина упал в здании театра Вахтангова.

Известный российский актер Андрей Ильин повредил ногу. Об этом сообщает MK.RU.

64-летний артист пришел на работу в театр Вахтангова за несколько часов до начала спектакля, в котором принимал участие. Речь идет про постановку «Крик Лангусты», где Ильин играет главную роль секретаря актрисы Сары Бернард.

Однако вечернее мероприятие оказалось под угрозой: Ильин неудачно упал и сильно ушиб ногу. Ему пришлось попросить коллегу вызвать себе скорую помощь, срочно требовалось обезболивающее, которого, по всей видимости, под рукой не оказалось.

Медики определили у Андрея Ильина растяжение и повреждение связок голеностопного сустава. От госпитализации он отказался. В данный момент актер чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брат Башарова находится в критическом состоянии. Сводный брат актера пожаловался на проблемы со здоровьем. В эфире одной из программ на федеральном канале мужчина рассказал, что его ожидает сложная операция на ноги.