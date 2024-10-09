В Петербурге показали зимний мотоцикл Aurus

Фото, видео: 5-tv.ru

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Запас хода «железного коня» увеличили до 200 километров, а сиденье и руль сделали с подогревом.

В Петербурге представили спецверсию электромотоцикла Aurus. Подобные аппараты будут сопровождать первых лиц государства в суровых зимних условиях.

Что нового в представленной модели? Мотоцикл оснастили дополнительной батареей, чтобы увеличить запас хода до 200 километров. И это при температурах до минус 25 градусов.

Подумали и о водителе: сиденье и рукоятки руля теперь будут обеспечены встроенным подогревом.

В начале лета настоящий ажиотаж у жителей Вьетнама вызвал Aurus Путина. Длинная очередь из желающих сфотографироваться на фоне автомобиля российского лидера собралась у здания Большого зала президентского дворца в Ханое. Именно туда приехал Путин для двусторонней встречи с вьетнамским коллегой — То Ламом. На видео можно заметить, как ради снимка на память люди терпеливо ожидают своей очереди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил Lada Aura после поездки по участку М-11. Тогда российский президент назвал предоставленный ему автомобиль «хорошей машиной».