Где отопление? Жители Сибири и Урала замерзают в собственных домах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Жители нескольких городов боятся прихода настоящих зимних холодов, ведь уже сейчас они ложатся спать «при полном параде» — в носках, трико и кофтах.

За халатность при подготовке к зиме сразу несколько российских чиновников ответят в суде. Уголовные дела за срыв отопительного сезона возбуждены в подмосковном Чехове, а также в Новосибирске. Там в одном из районов даже пришлось ввести режим повышенной готовности. Тысячи жителей до сегодняшнего дня не могли согреться в своих квартирах.

Тревожные сигналы от замерзающих горожан поступают сейчас из нескольких регионов Сибири и Урала. Причем, холодными батареи остаются не только в жилых домах, но и в социальных объектах. Все подробности — у корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Жители Кургана в полной мере ощутили наступление заморозков. Подключать отопление там вроде начали, но без него до сих пор остается большая часть города.

«У меня 14 градусов в квартире. Я ложусь спать: трико, носки, кофта. Сверху одеяло. Это вообще кошмар», — жалуется жительница Кургана Татьяна Вишнякова.

«Холодно. Постоянно подключаем печку. У меня еще бабуленька старенькая, она вообще замерзает», — добавляет горожанка Татьяна Иванова.

По словам жителей, холода сюда пришли давно, по нормативам, отопление могли дать пораньше. При этом, у части жителей нет ни тепла, ни горячей воды.

«Сейчас настолько холодно дома… Мы выздороветь просто не успеваем», — говорит Полина Копаляни из Кургана.

В компании, которая в Кургане отвечает за подачу тепла, заявляют, что дома подключают по утвержденному графику. В первую очередь отапливать начали соцобъекты. И помимо них, уже подключили примерно треть городских многоэтажек. Остальным нужно подождать и, видимо, потерпеть.

«Запуск тепла продлится в течение десяти дней. Это процесс достаточно трудоемкий: сеть теплоснабжения разветвленная, много объектов теплоснабжения. Персоналу практически вручную надо открыть около тысячи задвижек. Стравить воздух, отрегулировать параметры. Технически невозможно сразу запустить все дома в городе», — объясняет Евгений Филимонов, директор СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания».

То, что даже после подачи тепла, можно продолжить мерзнуть в собственных домах, недавно узнали жители одного из районов Читы.

Людмила даже дома ходит в верхней одежде, включает обогреватели и газовые конфорки, чтобы хоть немного согреться. Особенно тяжело ночью, когда за окном около минус пяти.

«Вот первый день запустили отопление — и уже авария. Это о чем говорит? Что не подготовлена наша кочегарка к отопительному сезону, и мы уже боимся», — отмечает Людмила Алымова из Читы.

Боятся прихода настоящих зимних холодов и в Омске. Там тоже стартовал отопительный сезон, но из-за аварий на теплосетях, жители порядка 200 домов остаются без него. И это по данным чиновников. Горожане же уверяют, проблема масштабнее.

«Честно, если посчитать, там, 500, может даже больше будет домов. В администрации говорят одно, в тепловой компании — другое. У них даже цифры не совпадают, когда что давать», — говорит Ксения Черпанова из Омска.

В региональном министерстве энергетики уверяют, что уже направили аварийные бригады по адресам и сегодня в течение дня отопление дадут во все оставшиеся дома. Правда, сами замерзающие жители этих бригад пока не видели. Но обещанию очень хотят верить.