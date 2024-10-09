«Были связаны одной веревкой»: что погубило российских альпинистов в Непале

Фото, видео: www.globallookpress.com/Narendra Shahi Thakuri; 5-tv.ru

В ближайшее время тела погибших должны спустить с горы.

Российское посольство в Непале решает вопрос о возвращении на родину тел погибших членов экспедиции. Трагедия произошла в Гималаях.

Группа наших альпинистов покоряла одну из самых сложных вершин мира. Местные называют ее «горой-людоедом». Печальная статистика утверждает, что каждый шестой спортсмен здесь погибает. Команда россиян состояла из опытных и хорошо подготовленных людей. Один из участников группы от восхождения отказался. О своем чудесном спасении, а также о том, из-за чего могли погибнуть его товарищи, он рассказал корреспонденту «Известий» Роману Польшакову.

Это одни из последних фотографий группы российских альпинистов — при спортивном восхождении в Гималаях без использования кислорода. Шесть человек пытались покорить Дхаулагири — седьмой по высоте пик в мире. Пять спортсменов погибли.

Валерий Шамало — один из инструкторов, мастер спорта международного класса, самый опытный участник — в последний момент отказался от штурма вершины. Развернулся на высоте 7700, плохо себя чувствовал, не стал создавать проблемы остальным. Сейчас он в больнице.

«Ночью почему-то поднимался очень сильный ветер сбивающий с ног. Представил себе перспективу, как я буду под ветром, у меня и так отмороженные пальцы, еще что-нибудь себе отморожу гарантированно. И что идти будет мне в темноте по такому склону страшно», — рассказывает Валерий Шамало.

6 октября примерно в шесть утра группа вышла из штурмового лагеря на высоте 7420 метров горы Дхаулагири. Переводится как Белая гора, но среди альпинистов имеет дурную славу, ее прозвали «горой-людоедом» из-за высокой смертности при восхождении.

Каждый шестой альпинист здесь — погибает. У нее несколько вершин. Самая высокая — Дхаулагири 1 — 8167 метров. Ее и покоряли спортсмены. Восходили по этому маршруту из верхнего лагеря.

«Если на Эверест, который знают все, ежегодно восходит порядка 200 человек, то на Дхаулагири в сезон восходят до десяти человек максимум. Там нет сложных скал и так далее. Там сложности, связанные с акклиматизацией, высотой, с потерей бдительности, с крутизной склона», — рассказывает альпинист Александр Одинцов.

Спасатели с вертолета обнаружили тела погибших на высоте 7100 метров. Альпинисты — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой — шли в одной связке. Денис Киселев знал многих из этой группы. Говорит, все они — альпинисты высокой квалификации.

«Если бы они не были связаны одной веревкой, если бы, если бы… Вероятнее всего, это трагическая ошибка кого-то из участников, потому что 90% несчастных случаев в горах происходят по вине самих альпинистов. Но восхождение на такие вершины, отягощенное множеством факторов, которые в совокупности могут стать роковыми. Это и штормовой ветер, и снег, и высота, конечно же, это стратосфера, выше зоны смерти», — заявил альпинист Денис Киселев.

Причем двое альпинистов из этой же экспедиции — Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий — покорили вершину днем ранее, 5 октября. Вот их отчет: сложный гребень, практически без страховки. А вот данные с их трекера: во время спуска «двойки» на штурм выходили оставшиеся шесть человек, погода была хорошая, но шли долго — все на этом маршруте были впервые.

«Начали поздно, рассчитывали, что пойдем быстрее. С высоты 7700 я понял, что придем на вершину к ночи», — поделился подробностями Валерий Шамало.

Группу организовала школа альпинизма из Санкт-Петербурга, опытные инструкторы, участники были из разных регионов. Стоимость — около трех тысяч долларов. Как заявляли, просто так в эту экспедицию было не попасть — нужно было сдать нормативы ОФП, иметь опыт покорения семитысячников — а это годы подготовки. Шли медленно, осторожно, с задержками. Вели дневник восхождения в соцсетях.

«Они, судя по всему, дошли до вершины, начали спускаться. Информация была не через меня конкретно, а через базу, потому что там круглосуточный прием был», — сказал Шамало.

В ближайшее время тела погибших альпинистов должны спустить с горы. Вертолет приземлиться там не сможет, спасатели будут спускаться по лебедке. Российское посольство в Непале в контакте с местными властями и координаторами экспедиции. Прорабатывается вопрос о возвращении тел погибших на Родину.