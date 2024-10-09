Венгрия выступила за прекращение огня на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/R4924_italyphotopress; 5-tv.ru

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Орбан уверен, что у Киева нет шансов победить на поле боя.

Украина не сможет победить на поле боя, и альтернативы дипломатическому урегулированию конфликта нет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Позиция Венгрии — сконцентрировать внимание на достижении прекращения огня как можно скорее. Потому что мы убеждены, что эту войну нельзя выиграть на поле боя. Поэтому если нельзя выиграть на поле боя, то нужно идти на переговоры, искать перемирия и спасать жизни. Именно с этим мы хотим помочь», — заявил политик.

Также Орбан напомнил, что его страна инициировала крупнейшую программу гуманитарной помощи для Украины. Венгрия разместила у себя десятки тысяч беженцев, выделила деньги на обустройство и открыла школы для их детей — даже несмотря на то, что в самой Украине венгерские школы и венгерский язык подвергаются притеснениям со стороны властей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе призвали принять строгие меры против Венгрии за предполагаемое упрощение въезда в страну для граждан России.