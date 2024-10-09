Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Фото: Hussein Malla/ТАСС

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Всего было выпущено восемь ракет.

Военная база США, которая расположена на востоке Сирии в провинции Дейз-эз-Зор, в районе газового местоположения Конико, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Стало известно, что в результате удара по американской базе были слышны взрывы и видны клубы дыма, но информации о последствиях удара нет. Данные о потерях также отсутствуют. Всего, по данным канала, было выпущено около восьми ракет, которые, предположительно, упали на базу и ее окрестности.

При этом РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник утверждают, что ракет было четыре.

По информации местных СМИ, в ответ на ракетный обстрел силы международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по некоторым деревням провинции, которые контролирует правительственная армия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные Силы Израиля нанесли удар по жилому зданию в Дамаске. По сообщению министерства обороны Сирии, погибли семь человек и еще 11 получили ранения.