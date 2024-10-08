«Это я! Аахахах»: сестра убитых в Тольятти детей откровенно призналась матери в содеянном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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13-летняя девочка должна была приглядывать за сводными сестрами.

13-летняя школьница, предположительно подозреваемая в убийстве двух маленьких детей в Тольятти, призналась во всем родственникам. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

Как пишут местные журналисты, в семье было четверо детей: 13, десяти, пяти и двух лет. В тот страшный день самая старшая из дочерей осталась дома с младшими сестрами, пока родители и еще один ребенок уехали по делам.

Позже десятилетняя девочка вернулась домой, именно она обнаружила на балконе зверски убитых сестер. При этом старшей дома не было.

По данным СМИ, с телефона матери 13-летней девочке отправили несколько сообщений, спросили, где она находится, и — главное — знает ли она о произошедшем в квартире. Ответ поверг оперативников в шок.

«Это я! Аахахах», — цитируют журналисты сообщение 13-летней подозреваемой.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой. 31 августа девочка отпросилась погулять у папы, но так и не вернулась домой.