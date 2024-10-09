Страны СНГ обсудили подготовку к 80-летию Великой Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Об этом рассказала спикер СФ Валентина Матвиенко. Празднование юбилея пройдет в 2025 году.

Представители стран, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ) на прошедшем саммите обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом рассказала спикер Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко в беседе с 5-tv.ru. Празднование пройдет в 2025 году.

«Конечно же, вот такой красной линией прошло это — подготовка в следующем году к юбилею нашей общей победы, к 80-летию Победы. Вот настолько это общая наша победа объединяет нашу память. Она не дает возможности фальсифицировать историю, ее переписывать. Очень важно, что в это включилась молодежь наших стран, парламентарии», — отметила Матвиенко.

Спикер также заявила, что цель проведения мероприятия — напомнить всему миру о необходимости делать все возможное, чтобы фашизм и нацизм не вернулись. Необходимо почтить память тех людей, которые положили свои жизни на борьбу с идеологией Гитлера ради восстановления мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ.