«Покойся с миром»: о чем мать Уитни Хьюстон написала в письме умершей дочери

Певица Сисси Хьюстон сама накануне ушла из жизни.

В сети появилось письмо умершей 7 октября певицы Эмили «Сисси» Хьюстон, которое она написала своей дочери, актрисе и певице Уитни Хьюстон, после ее смерти. Содержание послания стало известно Daily Mail.

«Ты всегда отдавала, не ожидая ничего взамен, и наша любовь была силой, которая умножала эти благословения все больше и больше. Бог сказал, что пришло время. На днях, 11 февраля, он пришел за тобой», — писала дочери Сисси.

Певица говорит в послании, что видела знаки, указывающие на скорую смерть дочери. Она признается, что за два месяца до ухода из жизни Уитни впала в депрессию и постоянно плакала без причины.

Также Сисси пишет, что в день смерти дочери в дверь ее дома кто-то настойчиво звонил, но на улице никого не оказалось. Певица уверена, что это душа Уитни приходила к ней тогда.

«Как я люблю тебя и как скучаю по тебе, по твоей прекрасной улыбке, по твоим особенным мелочам, которые ты мне говорила, а иногда ты звонила просто, чтобы сказать: „Привет, мамочка, я так тебя люблю“. Я любила тебя гораздо больше. Я люблю тебя, я буду скучать по тебе, спасибо за то, что ты такая замечательная дочь. Покойся с миром, моя малышка», — говорится в письме Сисси.

Уитни Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года. Ее тело обнаружили в ванной гостиничного номера в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии «Грэмми». Попытки вернуть 48-летнюю звезду к жизни оказались бесполезными.

Ее мать, известная американская певица, лауреат премии «Грэмми» Эмили «Сисси» Хьюстон, умерла 7 октября на 92-м году жизни. Известно, что она страдала болезнью Альцгеймера и в последнее время находилась под постоянным наблюдением специалистов хосписа. Артистка скончалась в понедельник в своем доме в Нью-Джерси в окружении близких.

