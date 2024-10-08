Суд в Москве оштрафовал Microsoft на 3,5 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Petrov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Компания отказалась удалять запрещенный на территории РФ контент.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Microsoft на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в столичной пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что штраф был выписан за отказ компании удалить запрещенный контент. Статья предусматривает наказание за нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские компании активно меняют корпоративные почтовые сервисы, предпочитая зарубежным Google и Microsoft отечественные платформы. За минувший год количество пользователей этих сервисов на территории РФ сократилось на 26%.

Стоит напомнить, что компании Microsoft и Google поддерживают антироссийские санкции, ограничения с их стороны начались с 2022 года. В конце сентября стало известно, что Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для российских пользователей.