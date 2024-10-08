Путин назвал борьбу с терроризмом и преступностью ключевым аспектом работы СНГ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Этому способствует налаженное в объединении оперативное взаимодействие силовых структур и компетентных органов.

Борьба с терроризмом и всеми остальными видами преступной деятельности — ключевая задача совместной работы стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета глав СНГ в Москве.

«Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — подчеркнул глава Российской Федерации.

По словам президента, этой работе способствуют налаженное сотрудничество между силовыми и компетентными органами стран СНГ. В качестве актуального примера Владимир Путин привел недавние учения стран-участниц объединения в Узбекистане.

Глава РФ также отметил инициативу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который предложил разработать программу сотрудничества стран СНГ по вопросу дерадикализации. Российский лидер выразил надежду, что этот документ будет принят уже на текущей встрече.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на саммите СНГ предложил учредить на территории объединения звание «Город трудовой славы».