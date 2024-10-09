Детей в Якутии не выпускают из домов после истории с нападением собак на школьницу

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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По следам инцидента возбуждено уголовное дело.

Жуткая история из Якутии. Там стая бродячих собак растерзала 12-летнюю девочку. Сейчас она находится в реанимации и неизвестно, сможет ли выжить из-за серьезности полученных травм. После этого жители вышли на улицу, чтобы самостоятельно решить проблему, а заодно задать неудобные вопросы чиновникам. Все подробности — у корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

«Что у нас будет с детьми на завтрашний день со школой? Сидят дома, пока не решится вопрос с собаками!» — говорят встревоженные местные жители.

Разгневаны родители, в растерянности чиновники! Жители Чульмана боятся выпускать детей из дома после того, как узнали о случившемся с 12-летней девочкой. Она едва не погибла после встречи со стаей бездомных собак.

Все произошло недалеко от Дома детского творчества. Спас ребенка проходивший мимо мужчина. Кадры — не для впечатлительных.

Девочку доставили в больницу, врачи провели многочасовую операцию. Она в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

«Я отец этого ребенка. Я вчера побывал в аду. Реально, я был в аду. Это очень страшная трагедия», — говорит Валерий Кашуба, отец пострадавшего ребенка.

Теперь люди пришли в администрацию поселка с вопросом, кто и как защитит их детей, и потребовали немедленно принять меры. Причем одни хотят вернуть старые законы, когда животных усыпляли, другие выступают за отстрел.

В соцсетях уже начали появляться призывы разбрасывать отраву для собак, но полиция немедленно отреагировала и напомнила — это преступление.

На расплодившихся псов в поселке жалуются уже несколько лет. Бродячие стаи оккупировали детские площадки и дворы. Их встречают даже на школьной территории и на площадках в садиках. По словам местных жителей, из-за холодного якутского климата, собаки очень крупные и сильные. Поэтому дети легко становятся их добычей.

После сегодняшнего общения с жителями чиновники планируют увеличить количество бригад по отлову бродячих собак. Детей могут временно отправить на дистанционное обучение. Решение примут на этой неделе. Тем временем, глава Следственного комитета России после нападения собак на девочку поручил возбудить дело о халатности. К ответу могут привлечь местных чиновников.