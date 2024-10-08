Глава «Росатома» обсудил с директором ИТЭР создание реактора нового поколения

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев;5-tv.ru

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Объект возводят во Франции совместными международными усилиями.

Реализацию совместного проекта по созданию экспериментального реактора нового поколения обсудил сегодня глава «Росатома» с коллегой из международной организации ИТЭР — Пьетро Барабаски.

Объект возводят во Франции общими, международными усилиями. Алексей Лихачев отметил, что работа идет в непростых условиях — под давлением санкций.

Несмотря на это, ИТЭР, в отличие от Европейской организации по ядерным исследованиям, которая занимается изучением адронного коллайдера, не стал отказываться от сотрудничества с нашими учеными, а, по словам Лихачева, напротив — расширяет участие России.

«На сегодняшний день это не только работа госкорпорации „Росатом“. Это, конечно же, Курчатовский институт, это Институт академии наук, это наши заводы. И мы, конечно, гордимся, что вот такой многоликий что-ли отряд российских ученых и технологов вносит решающий, критический вклад в исполнение древнейшей мечты человечества — зажечь искусственное солнце на земле», — отметил глава «Росатома».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лихачев рассказал о важности развития Северного морского пути.