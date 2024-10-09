В погоне за счастьем: как современной женщине добиться успеха и не потерять себя

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Психилог назвал определенные шаги, которые помогут обрести гармонию внутри себя.

В современном мире любой успешной женщине важно уметь справляться с выгоранием. Психолог Виталий Наумов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как справиться с этой непростой задачей.

В первую очередь, очень важно разобраться, что же для вас значат успех и счастье, так как зачастую, из-за отсутствия четкого понимания собственных целей, не получается достичь ни того, ни другого.

Чтобы было проще, эксперт предлагает следующие определения: успех — это достижения в каком-то конкретном векторе, например, в карьере, бизнесе и так далее. Счастье же предполагает всестороннее развитие собственной личности и достижение целей во всех сферах жизни: в деньгах, здоровье, любви, удовольствии, взаимоотношениях, работе и самореализации.

Поэтому, успех без счастья возможен, а вот счастье подразумевает и достижение успеха, поэтому очень важно правильно расставить приоритеты и грамотно спланировать достижение счастья в каждом из векторов.

«Я хочу обратить внимание на то, что в каждом векторе важно иметь свою роль. Потому что роль определяет ценности, что нам действительно важно в жизни. Ценности определяют убеждения, почему нам это важно. Убеждения определяют способности, как мы это делаем. Способности — поведение — что мы делаем. Поведение — окружение, кем мы себя окружаем в каждом контексте жизни. Для современной женщины важны прежде всего три роли. Если вы будете действовать в этих трех ролях и планировать временной промежуток, где вы в одной роли, где вы во второй роли, где вы в третьей, тогда вы будете счастливой», — объясняет психолог.

Под первой ролью Наумов подразумевает роль женщины, о которой в современной суете часто забывают. Важно не забывать уделять время себе, заботиться о своей красоте и сексуальности, а также наслаждаться своей женственностью.

Вторая роль — это роль жены. Она позволяет почувствовать рядом с собой сильное мужское плечо, и при этом осознать свою важность в жизни любимого. Быть искренней и открытой со своим партнером важно для психологического самочувствия, а здоровая сексуальная жизнь будет служить лишним напоминанием о вашей желанности и нужности.

Ну и третья роль, очевидно — это роль матери. Ощущение себя важной, взрослой и ответственной крайне важно для осознания своего места в мире и собственной важности в жизни других людей.

Если женщина забывает про другие роли, не держит в фокусе себя, мужа и детей, то ее жизнь превращается в утомительное ожидании настоящей жизни. Именно поэтому крайне важен баланс между всеми тремя ролями.

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