Чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет

Фото: ВКонтакте/Федерация альпинизма России/rusmountfederation

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Церемония прощания со спортсменкой состоится 9 октября.

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации альпинизма России.

«В рассвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим», — выразили соболезнования в пресс-службе организации.

При этом причины, по которым ушла из жизни молодая спортсменка, не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российской триатлонистки Елены Смирновой. В Федерации триатлона Санкт-Петербурга отмечали, что покойная была светлым и отзывчивым человеком.

Она погибла 6 октября, участвуя в соревнованиях IronMan в Барселоне. Смерть девушки констатировали сотрудники скорой помощи, которые прибыли на пляж неподалеку от города Калелья, где было найдено тело. Спортсменка была достаточно опытной и выступала на подобных соревнованиях уже четыре года.