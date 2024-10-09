День Специальной пожарной охраны МЧС России: история и традиции праздника

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Именно эти подразделения героически боролись с огнем при аварии на Чернобыльской АЭС.

В рядах российских пожарных есть те люди, которые обеспечивают безопасность особо охраняемых государственных объектов. Это атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.

Такие подразделения называют Специальная пожарная охрана МЧС России. Профессиональный праздник этих сотрудников ежегодно отмечают 9 октября. Подробнее об истории и традициях праздника, а также о том, как порадовать близкого человека, который занимается таким нелегким трудом, читайте в материале 5-tv.ru.

История дня Специальной пожарной охраны МЧС России

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

История Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведет свое начало с 9 октября 1947 года, когда на основании решения правительства вышел приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачи отдела входила организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.

Стоит отметить, что история этого подразделения неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.

Со временем в ведение Специальной пожарной охраны отходили все новые объекты, однако одним из самых героических подвигов, который совершили сотрудники этого подразделения, по сей день считается ликвидация пожара, разгоревшегося после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Сегодня под охраной этих спецподразделений, в которых служат около 20 тысяч сотрудников, находится 300 особо важных и режимных организаций оборонных отраслей промышленности, 500 медицинских и 1700 образовательных учреждений в более чем 40 закрытых административно-территориальных образованиях с общей численностью населения около двух миллионов человек в 37 субъектах Российской Федерации.

Традиции Дня Специальной пожарной охраны МЧС России

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

В этот праздник в подразделениях Специальной пожарной охраны МЧС РФ проходят торжественные мероприятия, в ходе которых награждают сотрудников, проявивших особый героизм и мужество при выполнении своей работы. Начальники подразделений выступают перед своими подчиненными с официальными поздравлениями.

В профессиональный праздник принято чтить память тех, кто погиб при выполнении своего долга, а также отмечать особыми наградами ветеранов этого нелегкого труда.

Как в больших, так и в маленьких городах России ко Дню Специальной пожарной охраны МЧС России бывают приурочены торжественные мероприятия, на которых для сотрудников подразделений выступают артисты, певцы, танцоры, комики. Для сотрудников также традиционно накрывают праздничный стол, либо отвозят их в ресторан.

Как поздравить с Днем Специальной пожарной охраны МЧС России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Лучшим подарком для людей, который каждый день рискуют своими жизнями для защиты и спасения других, станет теплый семейный ужин или уютный кинопросмотр. Тех, кто выполняет столь тяжелый труд, необходимо окружить особым теплом и заботой в их профессиональный праздник.

Если же говорить о материальных подарках, то лучший презент для сотрудников Специальной пожарной охраны МЧС России — это что-то практичное. Подарите своему близкому предмет, который он ежедневно сможет использовать на работе, с теплом вспоминая свою семью или друзей. Отличными подарками могут стать: термос, набор инструментов, автомобильные аксессуары, наручные часы, пауэрбанк, качественные наушники, термобелье или теплая одежда.

Вы также можете покреативить и подарить своему любимому человеку приятный отдых, который поможет расслабиться после работы. Стоит задуматься о покупке абонемента на массаж, сертификата в спа, либо билетов на отдых за городом длинною в несколько дней.

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