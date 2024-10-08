«Не оставалось шансов»: названа возможная причина гибели российских альпинистов в Непале

Фото: www.globallookpress.com/P. Royer

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В последний раз эта группа выходила на связь 6 октября

Сход «снежной доски» мог стать причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Об этом сообщил председатель классификационной комиссии Федерации альпинизма России Александр Одинцов в беседе с ТАСС.

«Есть предположение, что сошла „снежная доска“ — это жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега. Когда она оторвалась, то у всей пятерки, которая была на ней, практически не осталось шансов», — сказал он.

Одинцов объяснил, что сход большой площади «снежной доски» — редкое явление, которое невозможно предвидеть. По его словам, гибель россиян — трагическая случайность.

Кроме того, сообщается, что восхождение на гору было зарегистрировано в региональной федерации альпинизма Ленинградской области. В составе группы было три альпиниста с титулом «Снежный барс».

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О гибели пятерых альпинистов из России в Непале стало известно сегодня. Трагедия произошла во время попытки восхождения на гору Дхаулагири. Группа не выходила на связь с 6 октября и считалась пропавшей без вести.

Во вторник, 7 октября, тела пятерых россиян нашли на высоте 7100 метров. Предварительно, спасатели обнаружили Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилева. Предположительно, мужчины упали с высоты 7600 метров.

При этом один из альпинистов выжил. Валерий Шамало в беседе с 5-tv.ru объяснил, что группа начала подниматься на вершину с высоты 7400 метров, однако восхождение начали довольно поздно, поэтому спускаться с вершины предстояло бы ночью в условиях сильного ветра. Шамало же не понравились погодные условия, поэтому он решил не продолжать восхождение, что его и спасло. Группа же продолжила свой путь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена одного из погибших в Непале альпинистов рассказала о трагедии.