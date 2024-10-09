Заразил и уничтожил: почему бактериофаги могут стать заменой антибиотиков

Фото: 5-tv.ru

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Идея использовать вирус для защиты имеет немало плюсов.

Болезнетворным организмам сложнее выработать устойчивость к бактериофагам, чем к антибиотикам. Причем первые точечно уничтожают угрозу для человека. Об этом KP.RU рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Это дает большое преимущество: бактериофаги, убивая возбудителей конкретных инфекций, не вредят полезной микрофлоре», — выделил главную особенность Крючков.

Бактериофаги — это вирусы, которые по природе охотятся на бактерии, заражают их и уничтожают. Ученые совладали с ними, создав на их основе специальные препараты.

К сожалению, высокая устойчивость бактериофагов к микробам не абсолютна, что в итоге не сильно выделяет их на фоне антибиотиков. Ложка дегтя также находится и в проблеме производства нового лекарства. Разработать его проще, но создать массовое производство сложно и дорого.

Врач-иммунолог уверен, что новое лекарство может найти свою нишу. Вероятно, бактериофаги будут использовать, например, в сфере борьбы с инфекциями желудочно-кишечного тракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые инфекции могут унести жизни 39 млн людей к 2050 году.