Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица ранее обвинила хирурга в том, что он изуродовал ее грудь.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров готов примириться с певицей Славой (Анастасия Сланевская). Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Руки Вверх!».

Хайдаров пообещал последовать примеру певца Филиппа Киркорова, который недавно уже «зарыл топор войны» со Славой.

«Следующий — я. Вот сейчас встречу — сегодня же помиримся», — заявил хирург.

Хайдаров добавил, что девочки всегда эмоциональны, поэтому он, как мужчина, должен сделать первый шаг к примирению с певицей.

Громкий скандал в российском шоу-бизнесе разгорелся прошлым летом. Тогда Слава в соцсетях выступила против Хайдарова, который якобы изуродовал ее грудь. На неудачную пластику у звездного доктора тут же начали жаловаться десятки женщин, в том числе певица Любовь Успенская. Киркоров в разгар скандала активно заступался за Хайдарова, так как сам доверил ему свои лицо и тело и был в восторге от результата.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Слава и Киркоров помирились после скандала с Хайдаровым.