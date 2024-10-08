Более 200 боевиков и три танка: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
МО: войска Украины за сутки потеряли более 200 боевиков в Курской области
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Противник продолжает терпеть поражение.
Армия России продолжает громить Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области. В ходе боев за последние сутки противник потерял более 200 боевиков, а также военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля», — говорится в сообщении.
Указывается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово. Российские бойцы также отразили две контратаки противника в направлении Ольговки.
Поражение украинские войска понесли в районах следующих населенных пунктов: Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 21 250 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 бронированная машина, 589 авто, 177 артиллерийских оружий, 33 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевой самолет Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курском приграничье.