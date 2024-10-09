Не будет сил: строгие диеты могут привести к дефициту железа

Диетолог Кованова: строгая диета может привести к дефициту железа в организме

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выбирая такой способ похудения, человек сознательно лишает себя важнейших микроэлементов.

Строгие диеты могут привести к дефициту железа и впоследствии к упадку сил у человека. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-диетолог София Кованова рассказала об угрозе, которую в себе таят некоторые методики похудения.

«Протоколы жестких диет, которые употребляют люди в качестве быстрого похудения, в целом не полезны. Они ограничены по составу и по нутритивно-метаболическому балансу», — подчеркнула Кованова.

По мнению специалиста, люди нередко используют легкие и доступные методы похудения из-за возможности быстро сбросить килограммы. Причем в строгих диетах используется подход, при котором организм лишается необходимых витаминов — в итоге, к примеру, железо плохо усваивается организмом.

«Лучшая совместимость при усвоении железа будет отмечаться, если вы будете употреблять вместе с ним витамины группы B (конкретно B3), витамины C, а также медь. Что касается конкурирующих микроэлементов, то сюда можно отнести цинк, магний, хром, которые мешают усвоению железа», — сказала диетолог.

Железо будет усваиваться в организме только при определенных условиях. По мнению диетолога, эти факторы вряд ли будут соблюдены при строгой диете.

«Тогда человек потеряет не только железо, но еще и определенные микроэлементы, которые помогают усваиваться железу или усваиваются вместе с ним», — подытожила специалист.

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