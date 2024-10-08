На Северном Кавказе предотвратили более 20 терактов с начала года

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также за этот период было задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности.

Вопросы безопасности стран сегодня обсудили на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Так, рост распространения радикальных идей в последнее время зафиксирован на Северном Кавказе. Обстановка осложняется еще и тем, что чаще в эти течения вовлекают молодежь. По данным НАК, из задержанных в этому году по подозрению в преступной деятельности большую половину составили люди в возрасте до 35 лет.

«Обстановка в регионе остается сложной. В текущем году в округе совершено шесть терактов, предотвращено 23 преступления террористической направленности, задержано свыше 200 лиц, из которых больше половины — молодые люди в возрасте до 35 лет», — сообщил директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные спецслужбы начали активнее вербовать молодежь для террористических атак, в том числе на приграничных территориях — в Курской, Брянской, Белгородской областях. Тогда Бортников отмечал, что с начала года удалось пресечь 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные Западом граждане.