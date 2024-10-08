Российские силы освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За минувшие сутки были уничтожены почти две тысячи украинских боевиков.

Российские силы освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотую Ниву в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения „Южной“ группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Золотую Ниву же, отметили в Минобороны, удалось полностью очистить от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцам российской группировки войск «Центр».

Кроме того, ВС РФ также нанесли успешный удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

За минувшие сутки противник потерял почти две тысячи боевиков на всех направлениях специальной военной операции.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как новобранцы проходят подготовку на полигонах в курском приграничье.