«Больше десяти человек»: жена погибшего в Непале альпиниста рассказала о трагедии
Жена альпиниста Чистикова: на восхождение в Непале отправились десять человек
Фото, видео: 5-tv.ru
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Состоящая из россиян группа долго не решалась продолжить восхождение из-за плохих погодных условий, но все отправилась, как оказалось, в свой последний путь.
Группа российских альпинистов, которая отправилась на смертельное восхождение на гору Дхаулагири в Непале, изначально состояла из десяти человек. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила супруга одного из погибших Елена Чистикова.
По ее словам, группу желающих покорить вершину собрал некий человек, который действовал не от лица определенной компании.
«Какая-то организация просто набрала кучу людей, их было больше десяти человек. Сначала они очень долго сидели, не было погоды», — уточнила Елена.
Не выдержав ожидания, часть группы направилась дальше, пока другие альпинисты остались дожидаться в лагере. Ее супруг отправился в свой последний путь, предположительно, 30 сентября.
Выживший альпинист Валерий Шамало в беседе с 5-tv.ru объяснил, что группа начала подниматься на вершину с высоты 7400 метров, однако восхождение начали довольно поздно, поэтому спускаться с вершины предстояло бы ночью в условиях сильного ветра. Шамало же не понравились погодные условия, поэтому он решил не продолжать восхождение, что его и спасло. Группа же продолжила свой путь.
Предварительно, спасателям удалось обнаружить тела Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилева. Предположительно, мужчины упали с высоты 7600 метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели сообщили о гибели пятерых альпинистов из РФ в Непале.