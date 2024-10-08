Женщина избила пассажира в московском метро

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 77.мвд.рф/сайт МВД РФ; 5-tv.ru

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У пострадавшего медики диагностировали перелом и другие повреждения лица.

В московском метро женщина избила мужчину прямо в вагоне переполненного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Известно, что между пострадавшим и нападающей произошел конфликт, который привел к рукоприкладству со стороны 37-летней пассажирки.

«В ходе словесной перепалки злоумышленница, используя малозначительный повод для конфликта, нанесла своему оппоненту не менее трех ударов в область лица», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в утренние часы между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект. У пострадавшего медики диагностировали перелом и повреждения лица.

Мужчина обратился в полицию и медицинское учреждение. Нападавшая уже задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Екатеринбурге парень вступился за незнакомую девушку и отправил обидчика в больницу. Нападавший находится в тяжелом состоянии.