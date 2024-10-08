Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в 2025 году
Фото: www.globallookpress.com/Cody Froggatt
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Они будут оснащены защитой от средств РЭБ.
Французские власти поставят Украине истребители Mirage 2000, которые оснащены новыми вооружениями типа «земля — воздух» в январе — марте 2025 года. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети X.
«Продолжается подготовка украинских пилотов и механиков», — отметил Лекорню.
Он также добавил, что поставка этих самолетов запланирована на первый квартал 2025 года. Истребители будут оборудованы и защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Тем временем кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что колоссальные поставки военной и финансовой помощи Украине абсурдны на фоне бедствий, которые охватили саму Америку.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипаж Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ на границе Курской области.