«Началось»: принцу Гарри предрекли проблемы из-за возможной скорой смерти Карла III

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Члены королевской семьи стали готовиться к кончине монарха.

В Великобритании уже готовятся к скорой смерти короля Карла III. При этом у принца Гарри могут появиться проблемы из-за возможной кончины отца, поскольку тогда ожидается коронация принца Уильяма. Об этом сообщает The Daily Beast.

«Планирование и позиционирование правления короля Вильгельма V (Уильяма), необходимое и закулисное, началось — и будет очень трудно загнать этого джинна обратно в бутылку», — говорится в публикации.

Британская общественность готовилась, что Карл III проживет столько же, сколько и его родители. Однако энтузиазм в этом плане спал после того, как король рассказал о своей болезни. В связи с этим члены королевской семьи стали готовиться к кончине Карла III.

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К слову, принц Гарри разругался со своей семьей еще шесть лет назад. Поговаривают, что финансовые вопросы стали камнем преткновения накануне его свадьбы с Меган Маркл, и тогда Карл III четко дал понять сыну, что он не будет содержать новую ячейку общества. Не желая мириться со своим положением, принц Гарри приобрел дом в США и переехал с семьей в Америку.

Однако сразу после объявления о болезни короля в феврале принц Гарри вернулся в Англию. Еще до этого он стал хлопотать над восстановлением своей репутации, рассчитывая, что «у него будет 20 лет с отцом в качестве высшей власти, чтобы починить сломанные мосты». Однако у Гарри будет очень мало шансов сделать это, когда на престол взойдет Уильям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри прилетел в Англию без своей супруги Меган Маркл. Это только укрепляет слухи общественности об их скором разводе.