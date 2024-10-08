Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится

Фото: 5-tv.ru

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В этот раз степень интенсивности будет держаться на третьем уровне.

Сильная магнитная буря накрыла Землю во вторник, 8 октября. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В ранние утренние часы наступившего вторника, после 05:42 мск (по московскому времени. — Прим. ред.), возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3», — написал он.

Явление будет непродолжительным, добавил синоптик. По его словам, уже ко второй половине дня буря прекратится и геомагнитное поле перейдет в «неустойчивое состояние».

Согласно данным Лаборатоии солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря 8 октября будет примерно до 12:00 по московскому времени. При этом в дальнейшие дни — 9 и 10 октября — магнитосфера прогнозируется спокойной.

Как появляются магнитные бури

Геомагнитная буря (другое название — магнитный шторм) — это возмущение магнитного поля Земли, происходящего из-за вспышек на поверхности Солнца. Они выбрасывают большое количество энергии и заряженных частиц. Продолжаться это может от нескольких часов до нескольких суток.

Такие вспышки (мощные выбросы электромагнитного излучения) могут вывести из строя все электроприборы. Кроме того, магнитная буря является проблемой для здоровья людей. Обычно те, кто сложно переживающий этот период, жалуется на головную боль, боль в сердце и общее недомогание. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей.

Для обозначения степени интенсивности геомагнитной бури ученые используют индекс G. Так вот, третий уровень — это сильные возмущения. Они случаются порядка 200 раз за цикл. Такие бури способны создавать существенные перебои в энергетических системах и спутниковой навигации и радиосвязи.

Чем магнитные бури опасны для здоровья человека

Согласно официальным исследованиям, именно во время магнитных бурь незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, при этом три четверти населения Земли жалуется на плохое самочувствие. В зоне риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако это не значит, что ухудшению здоровья не подвержен здоровый человек, который не страдает хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь появляются обычно следующие симптомы:

Головная боль;

Тахикардия;

Бессонница;

Скачки артериального давления;

Слабость.

Вместе с тем у людей, которые страдают какими-либо психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. Иногда также появляются воспаление суставов и боль в спине.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

При сильной головной боли, которая, в свою очередь, провоцирует мигрень, тошноту, бессонницу и другое, врачи рекомендуют принимать обезболивающее лекарство, успокоительное и поспать. Также стоит себя заранее готовить к магнитным бурям, если самочувствие таким образом ухудшается уже не в первый раз. В частности, следует наладить режим дня, принимать успокоительное, а также снизить интенсивность физических нагрузок.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время магнитных бурь врачи рекомендуют следующее:

Проконсультироваться с лечащим врачом о дозировке и частоте приема лекарств;

Контролировать артериальное давление;

Ограничить употребление алкоголя и вредной пищи, а также курение;

Избегать стресса и негативных эмоций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Земля будет погружена в солнечную плазму четверо суток.