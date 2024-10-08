Побочка неизбежна? Безопасно ли принимать статины

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Это группа препаратов, которая помогает снизить уровень холестерина в крови.

Статины — это группа препаратов, которые применяют для снижения холестерина в крови. Об этом рассказала врач-кардиолог Алена Хрипкова в беседе с агентством URA.RU.

Американские ученые в своих статьях неоднократно писали об опасности статинов из-за множества побочных эффектов. Хоть эти утверждения и опровергали, у многих людей остались сомнения по поводу безопасности применения препаратов.

Эксперт не отрицает, что побочные эффекты действительно есть, но это лишь болезненные ощущения в суставах и мышцах. В большинстве случаев люди хорошо переносят лечение препаратами.

«Как и любое лекарство, они (статины — Прим.ред.) имеют побочные эффекты. Наиболее частые из них — болезненные ощущения в мышцах и суставах. Также на фоне терапии может быть временное бессимптомное увеличение уровня ферментов печени. Важно отметить, что это не приводит к ее повреждению», — заявила кардиолог.

Хрипкова отметила, что статины являются препаратами первой линии выбора для снижения уровня холестерина. Перед назначением врач оценивает пользу и риски для пациента. Для избежания противопоказаний он может посоветовать сдать анализы на липидограмму.

Кроме того, если во время приема статинов человек обнаруживает побочные эффекты, то врач может изменить дозу препарата или заменить их на другое лекарство.

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