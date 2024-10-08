«Древняя практика»: как певица Натали смогла оправиться после смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya

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Супруг звезды ушел из жизни летом 2023 года.

Древняя гавайская практика «хоопонопоно» помогла певице Натали пережить потерю своего супруга — продюсера Александра Рудина. Об этом знаменитость рассказала в беседе с NEWS.ru.

«Одна из тех, которые использую я, называется „хоопонопоно“. Древняя гавайская практика, ее советуют психологи, психосомотологи», — призналась Натали.

Подобная практика прощения и очищения помогла знаменитости «отпустить прошлое» и жить дальше. Певица добавила, что в итоге это поспособствовало ее возращению в музыкальную стезю.

Певица также поставила себе цель вновь стать открытой и честной — она не собирается сдаваться. Натали отметила, что сейчас планирует жить «по-новому», постепенно восстанавливаясь после смерти супруга.

Минувшим летом певица Натали шокировала аудиторию известием о внезапном уходе из жизни своего супруга Александра Рудина. Долгое время подробности инцидента не разглашались, однако журналисты выяснили, что мужчина боролся с депрессией, но в итоге не справился с навалившимися на него проблемами. После его смерти певица Натали перестала выходить в свет.

Ранее 5-tv.ru писал о возможном возвращении на сцену певицы Натали — в августе звезда порадовала поклонников своей новой композицией.