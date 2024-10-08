Нельзя терять ни минуты: как поступить при потере банковской карты

Юрист Хаминский: после потери банковской карты ее нужно сразу же заблокировать

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Как успеть сохранить все сбережения, если вы попали в такую неприятную ситуацию?

Потерянную банковскую карту стоит сразу же заблокировать. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Александр Хаминский.

«Как только обнаружите пропажу карты, сразу позвоните в банк и проинформируйте его об инциденте», — призвал эксперт.

Не будет лившим после звонка и лично приехать в отделение банка, чтобы оставить письменное заявление о блокировке карты. При этом второй экземпляр документа с отметкой о принятии заявления нужно оставить себе. По словам юриста, иногда карту могут не заблокировать из-за человеческого фактора и возможной ошибки.

Электронное письмо с той почты, на которую присылают банковские выписки, также можно отправить в кредитную организацию. Финальным шагом по спасению своих сбережений юрист назвал обращение в полицию с заявлением о пропаще карты.

Стоит отметить, что мошенники в этом году стали все чаще прибегать к разным способам кражи денег с банковских карт. Один из них — это звонки, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка России.

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