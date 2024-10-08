«Всех девчонок забрал»: почему Потехин покинул группу «Руки Вверх!»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Музыкант посетил премьеру фильма о создании коллектива и раскрыл удивительные подробности пребывания в нем.

Певец Алексей Потехин не хочет возвращаться в группу «Руки Вверх!». Он отметил, что одной из причин является то, что лидер коллектива Сергей Жуков будет снова ревновать поклонниц к нему. Об этом он рассказал 5-tv.ru во время примеры одноименного фильма.

По его словам, окружающие часто предлагают им вновь объединиться, но Потехин этого не хочет, пошутив, что причиной ухода из группы была именно ревность Жукова к любви фанаток.

«А опять он будет говорить: «Леха, а ты опять всех девчонок забрал», — засмеялся певец.

По словам Потехина, Жуков всегда немного стеснялся своего телосложения и думал, что поклонницы из-за этого обращают на него меньше внимания. Но Алексей, по собственным словам, его всегда убеждал в обратном, говоря, что им нравятся более крепкие парни, в отличие от худых.

«У него проблем не было, он больше человек обаятельный был. А я как бы все время стеснялся этого. То есть я не любил публичности никогда», — отметил Потехин.

Свою популярность в коллективе Потехин объяснил тем, что он всегда ярко одевался или использовал в образе выделяющиеся атрибуты. Например, колокольчики. Чтобы люди не только слушали его, но и рассматривали, как он выглядит.

Вместе с Жуковым Потехин организовал группу «Руки Вверх!» в 1996 году, чьи песни покорили сердца многих слушателей. Коллектив продолжает свою творческую деятельность и по сей день, но без участия Потехина. Он ушел в 2006 году. Свое решение Алексей объяснял тем, что плотный график работы не позволял ему заниматься личной жизнью, а он хотел завести семью, что у него и получилось.

Сначала музыкант был женат на танцовщице Ирине Томиловой, когда был участником коллектива. Но их отношения не продлились долго, и пара разошлась спустя два года. Но уже во втором браке певец смог найти свое счастье. На второй супруге Елене он женился в 2009 году. Вместе они воспитывают двух дочерей и сына.

Оставить музыку в прошлом Потехин не смог. Он занимается сольной карьерой и даже организовал свою собственную группу «Потехин Бэнд».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков хочет отсудить у двойника пять миллионов рублей.