Минусы игры вдолгую: почему не стоит открывать вклад на три года

Аналитик Антонов: открытие вклада на три года грозит более низкой доходностью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Хранение денег на накопительных счетах порой более эффективный способ.

Реальная ставка по вкладу на два-три года всегда будет ниже, чем указывает банк. Вместе с тем возврат денег раньше срока грозит потерей накоплений. Об этом изданию Газета.ру рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов.

Эксперт привел в пример банки, которые предлагают 23% годовых на срок от двух до трех лет. Однако реальная доходность по таким вкладам составит примерно 17,62%. Исходя из этого, Антонов рекомендует не размещать все свои сбережения в таких банках.

«Если вам понадобятся деньги раньше срока, вы потеряете практически все проценты, получив всего 0,01% годовых», — предупредил аналитик.

Варианты коротких вкладов и хранение денег на накопительных счетах эксперт считает наиболее предпочтительным решением. Все дело в их более ликвидной форме, что также касается разделения сбережений на небольшие суммы для дальнейшего размещения в банке на долгий срок.

По мнению финансового аналитика, это менее рисковые варианты в текущей нестабильной экономической ситуации.

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