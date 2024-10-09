Социальные сети могут стать причиной отказа при приеме на работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почти 80% работодателей просматривают личные профили соискателей.

По результатам исследования Русской школы Управления (РШУ), с которыми ознакомились «Известия», 79% работодателей просматривают профили соискателей в социальных сетях перед приемом на работу.

Около 24% работодателей всегда просматривают профили кандидатов, 51% только при приеме на определенные должности, и 25% не обращают внимание на личные страницы соискателей.

Особое внимание на фото и видео контент обращают 59% работодателей. На стиль и тон — 58%, на личные интересы и хобби — 48%. Комментарии и мнение на открытых сайтах интересует 43% опрошенных, подписки на сообщества и группы — 33%. На уровень общей активности пользователя обращает внимание 8% опрошенных.

Только 4% работодателей считают негативным фактором закрытую страничку или отсутствие профиля на платформе.

«Социальные сети уже давно стали для работодателей важным инструментом оценки кандидатов. Многие компании изучают профили, чтобы понять, насколько соискатели соответствует их корпоративным ценностям и культуре. Им выгоднее подбирать сотрудников, которые подходят под действующие правила игры и смогут органично встроиться в существующие бизнес-процессы. Это гарантия предсказуемости кандидата и того, что его интересы будут совпадать с интересами компании», — сказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чего нельзя делать на собеседовании.