Начальники атакуют: как в разных странах борются со звонками в нерабочее время

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Когда вредная привычка руководителей наседать на сотрудников по воскресеньям будет регулироваться законом?

Трудоустроенным жителям Австралии с 26 августа официально разрешено не отвечать на звонки в нерабочее время. Этот закон назвали «правом на отключение». Шеф, конечно, может набрать номер работника, но если тот проигнорирует вызов, его запрещено штрафовать или как-то еще наказывать. Аналогичные нормы уже действуют в Бельгии, Испании, Франции. Всего — около 20 стран. На подходе соответствующее решение и в Великобритании — там право абстрагироваться от работы в выходные поддерживают около 60% сотрудников компаний.

В России такие меры на законодательном уровне отсутствуют, хотя делать вид, что вы не слышите звонок, никто не запрещает. А предложение ужесточить контроль в этой сфере не вызывает энтузиазма у представителей бизнеса, но эксперты считают, что нехватка кадров и рост осознанности соискателей обеспечат перемены и без введения специальных мер, об этом сообщается в материале издания Lenta.ru.

Самые приятные и регулируемые условия труда сегодня действуют во Франции, и это не только «право на отключение». В организациях со штатом более 50 сотрудников необходимо отдельно обговаривать время, когда им удобно отвечать на рабочие вопросы.

За несоблюдение договоренностей компании грозит штраф, который не должен превышать одного процента от общей месячной оплаты трудящегося. Кроме того, в стране 35-часовая рабочая неделя, в 2024 году власти страны начали тестировать четырехдневку в госсекторе.

Как отмечает директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, невозможность отвлечься от работы вгоняет людей в состояние повышенного стресса. Звонки от начальника в выходные не дают сотрудникам отдохнуть, поэтому грамотные шефы стараются избежать злоупотреблений — получения большего количества услуг за ту же зарплату. Специалисты также говорят о риске быстрого профессионального выгорания у тех, кто вынужден быть на связи круглосуточно.

«Такие звонки должны рассматриваться как нарушение гигиены труда, и в этом смысле право работника не брать трубку должно охраняться точно так же, как, например, у дальнобойщиков в крупных компаниях контролируется режим отдыха в рейсе», — полагает психолог Алексей Сапкин.

По данным опроса платформы для поиска вакансий HeadHunter, в РФ почти каждый день с переработками сталкиваются около 29% граждан. Еще 23% два-три раза в неделю трудятся сверхурочно, в группе в возрасте от 45 до 54 лет этот показатель достигает 88%.

Чаще других приходится быть на связи чиновникам и врачам, а также администраторам, экономистам, пиарщикам и снабженцам, реже — дизайнерам и программистам. В РФ уже сейчас действует норма, позволяющая работникам быть офлайн после окончания смены.

Многие начальники трудятся больше положенного и ждут того же от сотрудников, даже если они живут в другом часовом поясе. Все еще людей увольняют за игнорирование звонков в то время, когда в их регионе ночь. Поэтому законодатели задумались об урегулировании всех аспектов в нормативных актах.

В то же время представители стороны найма уверены — излишняя свобода расхолаживает работников и негативно влияет на производительность труда. Тем не менее борьба со злоупотреблениями признана актуальной и требующей срочных решений.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России выявили 368 тысяч нелегальных работников. В следующем году Роструд начнет вести учет предпринимателей, которые отказывают своим сотрудникам в официальном трудоустройстве.