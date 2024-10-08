Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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С чем это связано?

В следующем году средняя пенсия по старости в России составит 24,1 тысячи рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда на трехлетний период. Выплата увеличится на 7,5%. Об этом сообщают «Известия».

Рост связан с тем, что с 1 января 2025 года пенсии будут увеличены на 7,3% — это соответствует уровню прогнозируемой инфляции. Кроме того, планируется возобновить индексацию выплат для работающих пожилых граждан.

Кроме того, в следующем году прожиточный минимум пенсионера составит 15,3 тысячи рублей, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

«Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России предусматривает достижение социально приемлемого уровня обеспечения пожилых граждан. Под ним понимается достижение средней выплаты по старости в размере не менее двух с половиной-трех прожиточных минимумов пенсионера», — подытожила Долженкова.

Повышение пенсии — не единственная мера, которую правительство вводит для поддержания достойного уровня жизни пенсионеров. Это субсидии для оплаты услуг ЖКХ, льготы на проезд и по налогам, обеспечение санаторно-курортным лечением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы.