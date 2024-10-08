Лучше избегать: употребление этих продуктов может спровоцировать выкидыш

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Heike Lyding

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Во время беременности очень важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Кофе и красное мясо могут стать причиной женского бесплодия. Такое заявление сделал преподаватель кафедры медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru. Эксперт также напомнил про вред алкоголя и никотина.

«Алкоголь провоцирует гормональный сбой в организме женщины. В матке происходит изменение эндометрия, что препятствует прикреплению к нему оплодотворенной яйцеклетки. Спирт повреждает ее, затрудняет беременность или вызывает рождение ребенка с патологиями, а курение вызывает в яйцеклетке мутации, также осложняя наступление беременности», — объяснил Умнов.

Никотин вызывает спазм сосудов, который не позволяет снабжать матку кровью, в результате чего плод не получает нужное количество питательных веществ, что приводит к выкидышам. Красное мясо становится причиной образования атеросклеротических бляшек на маточных артериях, что приводит к ухудшению кровоснабжения.

Наркотические вещества, в свою очередь, нарушают формирование систем нового организма, что может спровоцировать развитие уродства у малыша или выкидыш.

А кофеин является причиной спазмов сосудов матки, из-за чего плод может родиться с дефицитом индекса тела.

Кроме того, употребление кефира и сыров во время беременности иногда, но все же может спровоцировать выкидыш, поскольку в этих продуктах могут содержаться бактерии листерии, проходящие через гематоэнцефалический барьер и повреждающие органы плода. Также врач советует не увлекаться красным перцем. Все это приводит к нарушению гармоничного развития плода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у девушки Павла Дурова случился выкидыш.