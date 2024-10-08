Соседство с заброшкой: историческое здание солодовни угрожает безопасности петербуржцев

Фото, видео: 5-tv.ru

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Столетнее строение портит нервы и впечатление жителям рядом располагающихся элитных домов.

В Петербурге историческое здание угрожает безопасности жителей. Вот уже несколько лет бывшая солодовня известного в Северной столице пивоваренного завода находится в аварийном состоянии. Ее признали памятником архитектуры и поставили на охрану государства. Вот только особый статус не уберег постройку от разрушения. Здание ходит по рукам разных собственников, которые только затягивают реставрацию. И приступать к работам, похоже, не собираются. На что жалуется очередной хозяин памятника — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Как вставной зуб, между элитных жилых домов на Петровском проспекте, солодовня завода Бавария, некогда доминанта этого района, теперь просто развалины. Столетнее строение портит нервы и впечатление, говорят новоселы. Въезжали в дорогую недвижимость, а получили соседство с памятником человеческой безалаберности. Удивляет не то, что не снесли, а то, что до сих пор не восстановили.

«Безусловно, хотелось бы облагородить данную территорию, потому что у нас дети гуляют. Мы тоже покупали дома с видом на Ждановку, Невку… Я уверен, наш комплекс бы не отказался от дополнительных общественных пространств, где могли заниматься спортом наши дети», — рассказал местный житель Артем.

«Куча возможностей в сегодняшних реалиях. И арт-история, и еда, и обучение, и коворкинги. Это крутое пространство, которое можно использовать для жителей этого места», — рассказал местный житель Андрей.

Здания пивоваренного завода Бавария начали появляться на Петровском острове еще в середине XIX века. Та самая солодовня — последнее из возведенных строений в 1912 году по проекту архитектора Серка, и самое на тот момент инновационное.

«Оно включает железобетонный каркас из мелкой сетки железобетонных колонн, с большими объемами вентиляционных сушильных камер с вентиляционными трубами. То есть сочетание цилиндрических пространств на всю высоту здания с такой сеткой колонн», — рассказала член Совета по охране культурного наследия Санкт-Петербурга, доктор архитектуры Маргарита Штиглиц.

Вплоть до 80-х здесь варили пиво. Правда, солодовню и к этому моменту уже один раз чуть не снесли. Согласно архивным документам, даже подложили взрывчатку под здание, но она не сработала. А потом и сам инициатор сноса, главный инженер завода, умер и доминанта уцелела. Но начала стремительно разваливаться уже в XXI веке, меняя нерадивых собственников как перчатки. Последнему из них комитет по охране памятников очередной раз предписал сохранить культурное наследие.

«Распоряжением КГИОП от 18.01.2023 утверждено охранное обязательство, согласно требованиям которого собственнику в срок до 18.10.2023 надлежало выполнить консервацию объекта, в том числе, первоочередные, противоаварийные работы», — говорится в документе.

Однако эти сроки не подтвердили в Арбитражном суде из-за юридической коллизии, а именно обновления термина «охранные обязательства». Все, что было обещано документально в отношении солодовни ранее, как бы само собой испарилось.

«КГИОП потратил восемь лет впустую. Он вынуждал, собственника к выполнению обязательств, а собственник перепродал этот объект», — говорит юрист Павел Шапчиц.

Новый собственник, теперь это Сергей Кузнецов, за памятник, как сам говорит, болеет всем сердцем, но руки связаны. Даже строительная техника к солодовне, поясняет, не сможет проехать.

«Там ничего не сделать — ни подъехать туда, ни технику не подогнать. Дом стоит — разрушается, а он еще историческая ценность… Сначала надо его укрепить хотя бы, чтобы не развалилось. Проблема — туда не проехать, территория закрыта», — говорит собственник здания Сергей Кузнецов.

Учитывая, что территория вокруг памятника архитектуры — того самого элитного ЖК, предположить, кто может не пускать технику на стройплощадку, не так трудно. Компания застройщик ответила лаконично.

«Группа ЛСР» никак не препятствовала и не препятствует допуску на территорию собственнику здания», - сообщили в компании.

И пока комитет в суде пытается отстоять сроки консервации и последующей реставрации, новый собственник отговаривается невозможностью приступить к оной, здание разваливается. И первые, исторические кирпичи совсем скоро рискуют полететь на голову. И не кому-нибудь, а детям.

Как мы видим, здание солодовни сейчас находится за глухим забором, в котором, впрочем, попадаются вот такие ходы. Самое интересное, что лаз этот ведет прямо на детскую площадку. И никто не мешает маленьким петербуржцам забраться в эту заброшку. И дальше уже, что там с ними произойдет — неизвестно.