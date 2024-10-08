Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Скандальный артист признался, что его наследник — незапланированный. Однако воспитывать мальчика он взялся со всей ответственностью.

Сыну скандально известного блогера и шоумена Гогена Солнцева — Ване еще нет года. О неожиданном пополнении в своей необычной семье он рассказал с большой радостью и нежностью, чем удивил поклонников. Мальчика ему родила супруга Полина Давыдова, родная дочь его же бывшей жены-пенсионерки Екатерины Терешкович. Соблазнить родственницу супруги он умудрился еще находясь в браке. Поначалу просто жаловался на бесконечные ссоры из-за алкоголизма пожилой спутницы, а потом незаметно душевная связь переросла в нечто большее.

«С Катькой это начиналось как дружба, то есть я ее вообще не рассматривал как супругу или как женщину. Человеком, с кем я мог обсудить какие-то личные дрязги, была Полина. Вот как-то на этой волне мы сошлись», — рассказал Солнцев в интервью Евгении Андреященко.

Амбициозных совместных планов Гоген и Полина не строили, судьба распорядилась сама, подарив им младенца. Женщина, у которой есть двое детей от прошлых отношений, забеременела в 45 лет, этого никто не ожидал. Как признался Солнцев, хоть его роман с дочкой бывшей жены не безоблачный, и они совсем не собирались становиться родителями, браку на данный момент ничто не угрожает.

Гоген Солнцев с сыном Иваном. Instagram*/solntcev

«Ванька родился в законном браке. Мы не разводились никогда, и мыслей таких, в принципе, не было даже», — заявил шоумен.

Что примечательно, общий ребенок не повлиял на привычный образ жизни пары. Гоген и Полина живут раздельно, но от воспитания ребенка блогер не уклоняется. Иногда он приезжает к супруге и остается ночевать, помогает с малышом. А иногда она привозит крошку в папину квартиру. В среднем два-три дня в неделю Солнцев проводит рядом с маленьким Ваней. Давыдовой нужна помощь, она не может все делать одна, а няню нанимать, считают новоиспеченные родители, еще рановато.

«Бабушка у нас, к сожалению, есть одна, но сумасшедшая. Я сам Ваню первое время даже боялся в руки брать. Полина меня учила всему, потому что у нее-то опыт уже был дважды», — заключил Солнцев.

Насчет крепости семейных уз артист, возможно, высказался поспешно. Или просто забыл, что происходило в его доме еще летом. Он дрался, кричал, грозился развестись и забрать ребенка у жены. Утверждал, что не примет никаких извинений и вооружится поддержкой сотрудников органов опеки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что натворила Полина Давыдова.

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