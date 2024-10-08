Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет реактивной системы «Ураган» наносил удары боеприпасами 220-миллиметрового калибра.

Расчет РСЗО «Ураган» южной группировки войск поразил опорный пункт ВСУ неподалеку от Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru. Удар наносился боеприпасами калибра 220 миллиметров.

С разведкой и корректировкой огня расчету помогали беспилотники.

Применение РЗСО «Ураган» в зоне СВО позволяет успешно уничтожать склады боеприпасов и наносить удары по технике и пехоте неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.