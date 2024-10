Пережила дочь на 12 лет: умерла 91-летняя мама певицы Уитни Хьюстон

Фото: www.globallookpress.com/Nancy Kaszerman

Сисси Хьюстон начинала музыкальную карьеру как бэк-вокалистка Элвиса Пресли. Ранее женщина потеряла дочь, а затем и внучку.

На 92-м году жизни умерла Сисси Хьюстон, известная американская певица, лауреат премии «Грэмми» и мать покойной певицы и актрисы Уитни Хьюстон. Об этом сообщается в материале издания TMZ со ссылкой на заявление ее невестки Пэт Хьюстон.

Сисси страдала болезнью Альцгеймера, в последнее время она находилась под постоянным наблюдением специалистов хосписа. Артистка скончалась в понедельник в своем доме в Нью-Джерси в окружении близких.

Пэт Хьюстон описала Сисси как «сильную и выдающуюся личность» и «женщину глубокой веры и убеждений». Она начинала карьеру как госпел-певица и добилась больших успехов. В качестве бэк-вокалистки сотрудничала с такими звездами, как Элвис Пресли, Арета Франклин, Чака Хан, Дайон Уорвик, Лу Роулз, Ван Моррисон, Джими Хендрикс и Рой Гамильтон. Как сольная исполнительница в жанре госпел получила две премии «Грэмми» за альбомы Face to Face в 1997 году и He Leadeth Me в 1998-м.

Сисси Хьюстон пережила знаменитую дочь на 12 лет. Долгое время пресса пестрила заголовками о проблемах ее дочери Уитни с наркотиками. Певицы не стало 11 февраля 2012 года, тетя обнаружила ее тело в ванной гостиничного номера в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии «Грэмми». Попытки вернуть звезду к жизни оказались бесполезными.

Смерть артистки стала тяжелым испытанием для ее дочери от музыканта Бобби Брауна — Бобби Кристины Браун. Девушка пережила несколько нервных срывов, из-за которых оказывалась в больнице, семья беспокоилась, что она может погубить себя наркотиками, как и мать. В 2015 году муж 22-летней Кристины нашел ее без сознания в ванной, она лежала головой в воде. Врачи ввели ее в искусственную кому, в таком состоянии она пробыла семь месяцев, после чего умерла.

