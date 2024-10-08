Никогда не видел ничего подобного: обнаружено Лох-Несское чудовище

Фото: 5-tv.ru

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Шкипер и матрос из Шотландии сделали новые фото Несси.

Активные поиски Лох-Нессокого чудовища возобновились, пишет Mail Online. Местным морякам, шкиперу Шону Слогги и матросу Лиаму МакКензи, удалось заметить на экране сонара неизвестный объект, габариты которого в разы превосходят всю живность озера Лох-Несс.

Has Nessie finally been FOUND? Seasoned Loch Ness skipper shares images of monster-like shape caught on sonar https://t.co/9pP53yQQfT pic.twitter.com/ZSYoI1yOPn — Daily Mail US (@DailyMail) October 3, 2024

«Никогда не видел ничего подобного. Даже испугался», — рассказал Шон.

Нечто крупное находилось на глубине 98 метров под водой и не доставало до дна буквально пяти метров.

«Мы видели всякую рыбу, которой здесь быть не должно, но эта? Это было по-другому», — сказал мужчина.

Молодые люди сохранили изображение. Позже, рассмотрев его, они смогли отыскать на снимке тело и длинную шею существа — так Несси (производное от места обитания создания, озера Лох- Несс) описывали и раньше. По рассказам очевидцев, чудовище напоминает плезиозавра — доисторического динозавра, жившего в триасовом периоде.

Также, минувшим летом, удалось записать сердцебиение создания. По крайней мере, опытный охотник на чудовищ Алан МакКен выдвигает подобную гипотезу.

Первые упоминания о Несси датируются 1934 годом. Тогда доктор Роберт Кеннет Уилсон сделал фото на котором, какое-то существо высунуло голову из воды. Энтузиасты вдохновились фотографией и стали верить, что это монстр.

Куратор палеонтологического отдела музея Университета Глазго считал, что на фото изображен купающийся слон из передвижного цирка и не более. А снимок Роберта это очень успешная спекуляция, которая прославила озеро на весь мир.

«Цирковые труппы, приезжающие на ярмарки, останавливались у озера Лох-Несс, чтобы обеспечить животным необходимый отдых», — объяснял Кларк.

Энтузиасты продолжают верить в существование Несси. Недавно на мелководье озера были обнаружены хорошо сохранившиеся позвонки плезиозавра, на которого и похоже чудовище. Следовательно, в этом водоеме могут жить и потомки динозавра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австралиец испытал ужас во время заплыва в озере Лох-Несс.